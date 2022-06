Wandern war früher eine Selbstverständlichkeit und es wurden dabei auch große Strecken zurückgelegt, weiß Bürgermeisterin Christine Klein noch von ihren Eltern. Beim Wandererehrungsfest des Auerbacher Odenwaldklubs (OWK) am Sonntag im Bürgerhaus Kronepark erinnerte sie in ihrem Grußwort daran, denn die Ortsgruppe blickt in diesem Jahr – wie der Gesamt-Odenwaldklub – auf ihr 140-jähriges

...