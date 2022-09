Bensheim. Bewegung ist wohltuend für Leib und Seele. Deshalb lädt der Hospiz-Verein Bergstraße Trauernde regelmäßig am vierten Samstag eines Monats zu einer Wanderung ein. Der nächste Termin ist am Samstag, 24. September. Auf einer vierstündigen Tour können Menschen, die den Tod eines nahestehenden Angehörigen betrauern, über Erlebtes ins Gespräch kommen. Auch eine Einkehr gibt Gelegenheit zu erfahren, wie Trauernde in vergleichbaren Situationen fühlen.

Treffpunkt der Wanderungen ist um 10 Uhr am stationären Hospiz, Kalkgasse 13. Die Teilnahme ist kostenlos, die Rechnung bei der Einkehr begleichen die Teilnehmenden selbst. Der Veranstalter bittet darum, die umliegenden Parkhäuser zu nutzen, da am stationären Hospiz keine Parkplätze zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Anmeldung erforderlich

Anmeldung und weitere Informationen unter Hospiz-Verein Bergstraße, Telefon 06251/9894510, verein@hospiz-bergstrasse.de sowie auf der Website www.hospiz-bergstrasse.de. red