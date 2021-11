Wandern, basteln, vorlesen mit dem OWK

Bensheim. Am 14. November bietet der Odenwaldklub Bensheim für Familien, Mitglieder, Freunde und Gäste einen abwechslungsreichen Tag an. Für die Wanderung ist um 12.30 Uhr der Treffpunkt am Bensheimer Busbahnhof.

Ein Shuttledienst bringt die Teilnehmer zum Parkplatz am Waldfriedhof. Die kleine Wanderung (rund 90 Minuten) führt hoch zum Blauen Türmchen, auf dem Höhenweg bis zum Schönberger Kreuz und dann der Wegmarkierung B 4 folgend hinab nach Gronau in das Dorfgemeinschaftshaus (Märkerwaldstraße 81a).

Gemeinsam Sterne falten

Ab 14.30 Uhr beginnt dort das Bastelangebot. Gebastelt werden, unter der Anleitung von Elfriede Klinger und Brigitte Samstag, Bascetta-Sterne, Fröbelsterne sowie Falt- und Stecksterne. Auf der Homepage des OWK Bensheim (www.owk-bensheim.de) sind Bilder der Mustersterne unter dem Link „Galerie“ abgebildet. Für das Bastelmaterial werden rund fünf Euro erhoben.

In der Vorleseecke bietet Brigitte Bach „Neue Geschichten aus dem Fuchswald“ an. Im Fuchswald kann man aufregende Abenteuer erleben. Er ist das Zuhause von Mäxchen Maus, Willi Igel und Ricky Kaninchen.

Die drei sind dicke Freunde und schrecken vor nichts zurück: Sie treten zu einer Regatta gegen die gerissenen Ratten an, befreien Onkel Henry auf den Fängen gemeiner Entführer und statten dem Weihnachtsmann einen Besuch mit einem Zauberschlitten ab.

Wer nicht wandern möchte, kann auch direkt zum Dorfgemeinschaftshaus in Gronau kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Tee zu moderaten Preisen.

Der OWK bittet um Anmeldung bis zum 10. November bei Elfriede Klinger: Telefon 0178/3316369 oder elfiklinger@t-online.de. Alle Teilnehmer sollten die 3G-Regeln erfüllen können: vollständig geimpft, genesen oder ein negativer Coronatest, der maximal 24 Stunden zurückliegt. red