Wanderfreunde auf Tour

Bensheim. Nach der langen Corona-Pause konnten sich die Wanderfreunde Bensheim endlich wieder treffen. Es begann mit einer Halbtageswanderung im Juli, die gerne mit 20 Wanderern und einem Kind angenommen wurde.

Gefolgt von der Frühtour im August: An der Bergsträßer Winzergenossenschaft in Heppenheim ging es durch den Bensheimer Weg und den Starkenburgweg hinauf zur Starkenburg. Dort wurde nach dem anstrengenden Aufstieg eine ausgiebige Frühstückspause eingelegt. Gestärkt ging es dann weiter hinunter durch die Wasserschöpp nach Unter-Hambach und wieder steil bergauf zum Hambacher Friedhof.

Von dort wanderte man am Heilig-Jahr-Kreuz vorbei zum „Hoambescher Mädel’s Platz“, wo eine kleine Verschnaufpause eingelegt wurde. Ausgeruht ging es weiter nach Zell zum Abschlusslokal, wo mit weiteren Nichtwanderern ein gemütlicher Abschluss gefeiert wurde.

Die nächste Tour ist am 10. Oktober geplant, als Ersatzwanderung für den Vereinsausflug. Darauf folgt die Herbstwanderung am 31. Oktober. Weiterhin lädt der Vorstand der Wanderfreunde seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am 15. Oktober in der Gaststätte Sportpark Bensheim ein. red

