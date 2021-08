Walter Trout und die Trachtenkapelle

Bensheim. Nach der Open-Air-Reihe auf dem Festplatz in Bensheim, die am Sonntag zu Ende ging, und den Terrassenkonzerten werden allmählich wieder ab September Konzerte im Musiktheater Rex in der Alten Güterhalle veranstaltet.

So wird Walter Trout, einer der weltbesten Blues- und Rockgitarristen, am Donnerstag, 9. September, im Rex in Bensheim zu Gast sein. Den Auftakt im macht allerdings die Trachtenkapelle Lindenfels. Sie spielt am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr zum Frühschoppen auf der Rex-Terrasse. Der Eintritt ist frei.

Walter Trout (l.) und die Tributband Living Theory treten live in der Alten Güterhalle im Musiktheater Rex auf. © Hargrave/Rex

Das Ensemble bietet seit 31 Jahren in erster Linie traditionelle böhmische Blasmusik auf höchstem Niveau. Die Odenwälder Formation präsentiert diese Musikrichtung authentisch und mit viel Können. Am 5. September wird die Kapelle getreu ihrem Motto „Die Musik aus dem Odenwald mit dem Sound aus Böhmen!“ auftreten.

Walter Trout gastiert am 9. September mit seiner „Survivor Blues“-European Tour im Musiktheater. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der amerikanische Komponist, Gitarrist und Sänger ist seit über einem halben Jahrhundert in der Musikbranche – und eine Koryphäe in der Blues-Rock-Szene. Er spielte zuvor mit John Lee Hooker, Canned Head oder John Mayall, bevor er ab 1990 unter eigenem Namen mehr als zwanzig Platten veröffentlichte und unermüdlich tourte.

Seine Musik ist auch mit 70 Jahren und nach einer schweren Erkrankung vor einigen Jahren voller Innovation, Herzblut und Feuer. „Survivor Blues“ heißt augenzwinkernd sein Tourmotto, ebenso wie die gleichnamige 2019 erschienene CD. „Dabei hatte ich nicht so etwas wie eine Zusammenstellung viel strapazierter Greatest Hits im Kopf“, erklärt Trout das Konzept.

Die Tributband Living Theory zelebriert authentisch die Musik von Linkin Park, die zu den erfolgreichsten Crossover- und Nu-Metal-Bands zählt. Am 17. September sind die Musiker ab 20.30 Uhr im Rex zu hören. Die in der zweiten Hälfte der 90er Jahre in Los Angeles gegründete Formation Linkin Park verkaufte über 100 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Der plötzliche Tod des charismatischen Frontmanns Chester Bennington im Jahre 2017 markierte einen tiefen Einschnitt für die Band. Mit ihrem Projekt Living Theory haben sich die fünf jungen Profimusiker das Ziel gesetzt, mit Power und viel Liebe zum Detail den unterschiedlichen Charakteren der Bandmitglieder gerecht zu werden. Die Songauswahl zeigt einen Querschnitt aus dem Werk der amerikanischen Alternative-Metal-Heroen.

Die „CCR-Revival-Band“ überzeugt seit 1997 mit ihren Interpretationen der Songs der legendären Creedence Clearwater Revival. Am 25. September tritt sie ab 20.30 Uhr im Musiktheater auf. Ein Raunen ging damals durch die Szene, als sie ihre ersten Konzerte vor kritischem Creedence-Fanpublikum gaben. Auftritte auf diversen Oldienächten ließen die Band schnell bekannt werden. Die Tribute-Band präsentiert die beliebtesten Creedence-Songs, aber auch einige andere Kompositionen aus den 60er und 70er Jahren, die sich nahtlos in das CCR-Revival-Set einfügen. red