Walter Renneisen feierte in Bensheim Bühnenjubiläum

Der Jazz-Standard „All of Me" war der treffendste Kommentar, den man sich vorstellen konnte: Denn auf der Bühne hatte Walter Renneisen in Bensheim zwei Stunden lang seine komplette Künstlerpersönlichkeit offenbart.