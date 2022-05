Wallfahrt zum Kreuzberg

Bensheim. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es am Pfingstmontag (6. Juni) wieder ein Wallfahrtsgottesdienst auf dem Kreuzberg, organisiert von den drei Bachgemeinden Hemsbach, Laudenbach und Sulzbach, geben.

Wegen der unsicheren Corona-Lage wird allerdings kein Gastpfarrer eingeladen. Pfarrer Rapp aus Hemsbach wird die Predigt halten. Auch die Bensheimer Kolpingsfamilie hat diesen Termin wieder fest im Kalender eingeplant.

25 Kilometer Gesamtstrecke

Treffen der Wanderer für diesen Gottesdienst ist um 7.15 Uhr der Tegut-Parkplatz in Bensheim. In Fahrgemeinschaft geht es nach Hambach, Parkplatz Wasserschöpp. Von dort startet die Gruppe zur Altstadt nach Heppenheim und weiter den Blütenweg Richtung Laudenbach und hoch zur Ölmühle am Ende von Laudenbach. Die Wanderer treffen um 9.10 Uhr auf die Autofahrer aus Bensheim. Gemeinsam geht es dann zur Wallfahrtsstätte, um den Gottesdienst um 10 Uhr mitzufeiern.

Der Rückweg erfolgt über die Juhöhe und Guldenklinger Höhe (Einkehr im Gasthaus Zum Steigkopf) und über Kirschhausen, Helenenruhe nach Hambach. Die Gesamtstrecke beträgt 25 Kilometer. Da es voraussichtlich keine Getränke- und Essensausgabe nach dem Gottesdienst gibt, wird Rucksackverpflegung empfohlen. Gäste sind willkommen. red

Info: Weitere Infos bei Josef Egger, Telefon 06251/68886