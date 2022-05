Bensheim. Der Frauenkreis Sankt Georg lädt alle Frauen des Pfarreienverbundes Bensheim ein zur traditionellen Wallfahrt im Marienmonat Mai zum Gnadenaltar der Muttergottes in Hambach.

Die Wallfahrt findet am Montag, 30. Mai, statt. Treffpunkt der Wanderer ist um 16 Uhr, Ecke Wilhelm-Euler-Straße/Hemsbergstraße. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Hambacher Kirche Sankt Michael. Die Maskenpflicht in der Kirche ist zu beachten, teilt der Frauenkreis mit. red

