Wallfahrt „dehoam“ in Sankt Georg

Bensheim. Als Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit findet in der Gemeinde Sankt Georg am Samstag, 27. November, ein stimmungsvoller Gottesdienst statt. Ab 19 Uhr versammelt sich die Gemeinde zunächst in der Kirche, von wo aus nach der Messe eine kleine Lichterprozession zur Pfarrwiese führt, wo bei Feuerschein eine Begegnung stattfindet.

Die von vielen Gemeindemitgliedern liebgewonnene adventliche Abendwallfahrt ist bei der momentanen Pandemielage nicht durzuführen. Deswegen planen Mitglieder des Pfarrgemeinderats die „Wallfahrt dehoam“ mit Glühwein, Würstchen und Co. bei stimmungsvollem Feuerschein.

Es wird um möglichst frühzeitige Anmeldung im Pfarrbüro gebeten, sowohl für den Gottesdienst als auch für den Imbiss danach. Anmeldung unter Pfarrbüro Sankt Georg, Mail info@st-georg-bensheim.de, oder Telefon 06251/175160. red