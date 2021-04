„Walk and Talk“ für junge Eltern

Bensheim. Mit einem Baby wird vieles anders: Der eigene Körper hat sich verändert, die Hormone spielen verrückt, Sorgen und Glücksmomente, wechseln sich ab. Das Baby schläft nicht und möchte am liebsten ausschließlich getragen werden.

„Isst mein Baby genug, reicht die Milch aus? Ist es normal, dass es noch nicht krabbelt? Warum bin ich ständig so müde? Wie machen das andere?“ Für alle diese Momente, zum Austausch und für Fragen ist normalerweise das Baby-Familiencafé des Familienzentrums Bensheim immer freitags da. Aufgrund der aktuellen Situation ist dies leider seit vielen Wochen nicht möglich.

Ab heute bietet das Familienzentrum Bensheim das Angebot „Walk and Talk“ für Eltern von Babys an. Die Eltern haben die Möglichkeit, unter Telefon 06251/805310 oder per E-Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de einen Termin für freitags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr mit Nadine Wundrak, Trageberaterin, Ernährungsberaterin, Krankenschwester und Elternbegleiterin, zu vereinbaren, um bei einem Spaziergang Fragen rund ums Baby stellen und sich beraten lassen zu können. Das Angebot ist kostenlos. red