Waldwirtschaft Thema bei der CDU

Bensheim. Weitere Teile des städtischen Waldes sollen aus der Bewirtschaftung genommen werden. 21 Hektar wurden in der Vergangenheit bereits stillgelegt, so dass dort kein Holz mehr zum Verkauf geschlagen wird. Über den Vorschlag, diese Fläche mehr als zu verdoppeln, beraten die Mitglieder der CDU-Fraktion bei ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstagabend (22.).

„Um die Wälder hier bei uns zu erhalten, unterstützt die CDU den Umbau hin zu Mischbeständen, die stabil und klimatolerant sind. Auch die Aufforstung wird weiterverfolgt, im Frühjahr ist sie wieder für größere Flächen geplant“, sagt Stadtverordnete Tanja Marquardt. Eine ökologische Bedeutung hat Holz aufgrund seiner Verwendungsmöglichkeiten. Die Christdemokraten machen deutlich, dass dies insbesondere gelte, wenn es aus regionaler Herkunft komme.

Jedoch seien eine zunehmende Knappheit – und auch steigende Preise – zu beobachten. Weniger Holz stehe zur Verfügung, wenn immer mehr Forstflächen stillgelegt und Restriktionen für den Einschlag aufgestellt würden.

„Nachhaltig und naturnah“

„Wir müssen den Nutzen der Waldbewirtschaftung berücksichtigen, die nachhaltig und naturnah erfolgen soll“, erklärt der ehrenamtliche CDU-Stadtrat Oliver Roeder. „Als Beitrag zum Naturschutz stimmt die CDU der Stilllegung von Flächen zu, wenn sich diese dafür besonders eignen.“

Der Magistrat hat Flächen genannt, die in FFH-Schutzgebietenliegen, einen alten Baumbestand haben sowie eine besondere Flora und Fauna aufweisen, die sehr strukturreich aufgrund einer Vielzahl an Mikrohabitaten sind. In den vergangenen Jahrzehnten wurden sie extensiv bewirtschaftet.

Ein weiterer Aspekt ist, dass sich darunter Standorte befinden, die schwer zugänglich sind und nur mit vergleichsweise hohem Aufwand bewirtschaftet werden können. Daher liege es nahe, diese aus der Nutzung herauszunehmen, so die Fraktion in einer Pressemitteilung. red

