Waldweihnacht für Familien

Schönberg. Die evangelischen Gemeinden Schönberg/Wilmshausen und Gronau/Zell laden für Freitag, 17. Dezember, zur Familien-Waldweihnacht ein. Sie beginnt um 17 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Schönberg. Gemeinsam machen sich alle Teilnehmenden auf den Weg hoch zur Wiese im Wald, der mit Lichtern erleuchtet sein wird.

Lagerfeuer in der Feuerschale

Dort erwartet Kleine und Große schon ein Lagerfeuer in der Feuerschale. Pfarrerin Uta Voll und Gemeindepädagogin Katja Folk feiern gemeinsam mit allen eine Andacht mit einer Hirtengeschichte und Lichtliedern. Zum Abschluss können sich alle Teilnehmenden ein eigenes Licht am Feuer anzünden und mit auf den Weg nach unten nehmen. Draußen am Gemeindehaus gibt es dann die Möglichkeit, bei Glühwein und Kinderpunsch noch ein wenig beisammen zu bleiben.

Für die Erwachsenen gilt die 2 G-Regel. Kinder ab sechs Jahren brauchen einen Test. Das kann auch das Testheft aus der Schule sein. Im Sinne der Familie Gottes sind alle Interessierten eingeladen, egal welchen Alters und egal, ob mit der Familie oder alleine. Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter um Anmeldung per Mail oder telefonisch bis spätestens 15. Dezember bei Katja Folk (katja.folk@ekhn.de, 06251/673336).

Gottesdienst an Heiligabend

Der nächste Gottesdienst für Jung und Alt in Schönberg wird an Heiligabend (24. Dezember) um 16 Uhr stattfinden. Um die Sicherheit für alle zu gewährleisten, wird auch dieser Gottesdienst wie im letzten Jahr im Freien auf dem Platz vor der Marienkirche stattfinden. Es wird ein Gottesdienst zum Mitmachen werden, an dem die Teilnehmenden ihr Handy brauchen, schreibt die Gemeinde abschließend. red

