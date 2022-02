Waldbewirtschaftung Thema bei der BfB

Bensheim. Der Vorschlag für eine gemeinsame Antragstellung aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, um weitere Waldbereiche aus der Bewirtschaftung zu nehmen, steht im Mittelpunkt der Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB), die am Dienstag (1.) ab 18 Uhr per Video-Konferenz tagt.

Auf Antrag der Fraktionen von BfB, Grünen und FWG mit Unterstützung der Koalition hatte die Stadtverordnetenversammlung am 20. Mai 2021 beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Revierförster zu prüfen, ob weitere Waldflächen aus der Bewirtschaftung genommen werden können. In einer sehr ausführlichen Stellungnahme hat das städtische Team Grundstücksverkehr mit dem Revierförster eine Zusammenstellung von weiteren Waldflächen erarbeitet und begründet, warum diese Flächen dafür besonders geeignet sind. In einem zeitlichen Stufenplan könnten bis Ende 2023 12,61 Hektar, bis Ende 2026 weitere 10,79 Hektar und bis Ende 2029 13,71 Hektar aus der Bewirtschaftung genommen werden.

Die Waldflächen liegen unter anderem in den Bereichen Hochstädten, Zell, Gronau und in Bensheim. „Die Begründung für diese Waldflächen ist sachlich nachvollziehbar und die Umsetzung ein Gewinn für unsere städtischen Wälder“, meint BfB-Sprecherin Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Die Gesamtfläche der bereits stillgelegten Waldflächen im Bensheimer Stadtwald beträgt derzeit 21,53 Hektar. „Als BfB-Fraktion hoffen wir, dass es nach der Beantwortung der gemeinsamen Anfrage der Fraktionen nun zu einer gemeinsamen Antragstellung im Sinne der Vorschläge des Revierförsters kommt.“, so Franz Apfel in der Pressemitteilung abschließend. red