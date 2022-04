Waldbegehung und Baumpflanzaktion

Bensheim. Die Grünen organisieren am Sonntag (24.) im Vorfeld des Tag des Baums (25. April) eine Waldbegehung und eine Baumpflanzaktion auf einem Privatwaldstück. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr am Friedhof in Zell.

In der Fraktionssitzung am Dienstag (26.) sprechen die Bensheimer Grünen über die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder und die Bedeutung des Stadtgrüns. „Wir freuen uns, dass in Bensheim jetzt 44 Hektar und somit rund sechs Prozent des Stadtwaldes als Naturwald ausgewiesen wurde.

Wälder haben sich gewandelt

Die anderen Waldflächen werden weiter bewirtschaftetet und müssen nachhaltig gepflegt werden“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp. Durch die trockenen Jahre haben sich die Wälder gewandelt. Fichten und Buchen leiden besonders darunter. Eichen hingegen scheinen gut mit den klimatischen Änderungen zurecht zu kommen.

Bei einer Führung mit dem Revierförster im Jahr 2020 erfuhren die Grünen, dass sich Bensheim mit 86 Prozent gemischtem Laubwald und 14 Prozent Nadelwald besser darstellt, als der Landesdurchschnitt.

Mehr Bäume für die Innenstadt

Der Tag des Baumes gilt aber auch den Stadtbäumen. „Die Pflanzung einer Hainbuche am nördlichen Beauner Platz im Rahmen des Landesprogramms Zukunft Innenstadt begrüßen wir und hoffen, dass mit dem angekündigten Grünkonzept für die Innenstadt noch mehr Bäume und nicht nur Pflanzkübel folgen werden“, sagt Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende.

Am Dienstag sprechen die Grünen über die Eindrücke der Waldbegehung und weiteres Grün für die Innenstadt. Interessierte sind zur virtuellen Fraktionssitzung am 26. April, ab 20 Uhr willkommen. Es wird um Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red

