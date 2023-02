Waldbaden mit dem OWK

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim bietet am Samstag, 25. Februar, von 12 bis 15 Uhr, erstmalig Waldbaden an. Gemeinsam mit Claudia Actories, Geopark-Rangerin, Naturpädagogin und Kursleiterin für Waldbaden tauchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen achtsam und absichtslos in die wunderbare Atmosphäre des Waldes ein. Bäume, Sträucher, Moose und Wurzeln werden mit allen Sinnen wahrgenommen, heißt es in der Ankündigung.

Und weiter: „Das hat einen wunderbaren Effekt auf den Körper, den Geist und die Seele. Denn bereits der Anblick eines Waldes senkt Stresshormone, stärkt das Immunsystem, hebt die Laune und sorgt für inneres Gleichgewicht. In Japan zählt „Shinrin Yoku“ (Shinrin = Wald / Yoku = Bad) längst zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge.“

Beim Waldbaden gehen die Teilnehmer in den Wald, lassen die Natur auf sich wirken, schalten den ewigen Kreislauf des Denkens ab, und genießen die Ruhe und die Langsamkeit der Natur.

Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Busbahnhof Bensheim. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet und auf den Parkplatz der Starkenburg in Heppenheim gefahren. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Gäste sind herzlich willkommen. red