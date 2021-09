Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim, bietet am 19. September Waldbaden für Familien an. Der Wald bietet zu allen Jahreszeiten interessante, spannende und vielfältige Eindrücke für alle Sinne und senkt messbar den Stressspiegel.

Im Wald wird, wie von selbst, das Tempo gedrosselt und intensiver auf die Umgebung geachtet. Das Zwitschern der Vögel, wie der Wind die Blätter bewegt, die Füße den Boden spüren, auf all das wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Der Wald schenkt Achtsamkeit. Zeit im Wald zu verbringen, fühlt sich wie ein Kurzurlaub im Alltag an, schreibt der Odenwaldklub. Waldbaden ist für Anleiterin Ezel Iser „einfach absichtsloses Schlendern im Wald“. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Schwanenteich im Fürstenlager in Auerbach. Die Veranstaltung endet um 14 Uhr.

Wetterfeste Kleidung sowie noch etwas Wärmeres zum Darunterziehen ist erforderlich. Mitzubringen sind Picknickdecken und Rucksackverpflegung. Für den Odenwaldklub Bensheim hat Ezel Iser ein besonders familienfreundliches Angebot unterbreitet. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Vereinsmitglieder und Gäste sind willkommen. Anmeldung bei der Wanderführerin Brigitte Bach, Telefonnummer 06251/74894, und bei der Tourist-Information Bensheim. Die aktuellen Coronaregeln sind einzuhalten. red