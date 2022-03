Wald, Stadtbus und Kita-Verkehr

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (29.) ab 18 Uhr statt. Dabei stehen Vorbereitungen für die Stadtverordnetenversammlung im Mittelpunkt.

„Wir sprechen unter anderem über die Verwaltungsvorlage für die neue Buslinie Berliner Ring, die in ein Gesamtkonzept eingebunden wurde. Wir unterstützen die Verwaltungsvorlage und wundern uns darüber, dass es große Ablehnung im Lager der Koalition durch die FDP und die CDU gibt“, so Stadtverordneter Norbert Koller.

Auf Antrag der Fraktionen von BfB, Grünen und FWG mit Unterstützung der Koalition hatte die Stadtverordnetenversammlung am 20. Mai 2021 beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Revierförster zu prüfen, ob weitere Waldflächen aus der Bewirtschaftung genommen werden können. „Nach einer Anfrage, die die Koalition vorschlug, sind wir heute soweit, dass wir immerhin eine Verdoppelung der Flächen bis 2026 auf insgesamt 44,5 Hektar erzielen“, betont Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau hin.

Die Maßnahmen an der neuen Kindertagesstätte am Berliner Ring werden von der BfB unterstützt. Diese würden allerdings nicht ausreichen, um größere Verkehrsprobleme zu verhindern. „Wir brauchen zusätzlich mehr Parkplätze in diesem Bereich und die Prüfung, ob eine Ampelanlage vom Bertolt-Brecht-Ring auf den Berliner Ring notwendig wird, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, erklärt Stadtverordneter Franz Apfel.

Für die BfB ist nicht nachvollziehbar, dass CDU und FDP als Teile der Koalition dieses Vorhaben kurz vor der Eröffnung der Kita stoppen wollen. „Sollen hier Bürgermeisterin Christine Klein und Stadtrat Adil Oyan vorgeführt werden?“, fragt die BfB-Fraktion. Es sei schade, dass der hauptamtliche Magistrat die Vorlage nicht schon früher vorgelegt hatte, so die Wählergemeinschaft abschließend. red