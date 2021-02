  Walburga Stephan in der Kita Sankt Winfried verabschiedet

Bensheim. Nach mehr als 44 Jahren wurde Erzieherin Walburga Stephan am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1976 war sie in der Kita Sankt Winfried. Gekommen waren Pfarrer Poggel von der Kirchengemeinde Sankt Laurentius, je ein Vertreter von Verwaltungsrat, Pfarrgemeinderat und Elternbeirat, die sich alle mit Präsenten für die langjährige Treue und das große Engagement bedankten. Das Kita-Team um die Leitung Stefanie Beetz und die Kinder hatten einen schönen Rahmen vorbereitet. Unter den Hygienebedingungen gab es von Herzen kommende Wünsche für den neuen Lebensabschnitt, passende Musikuntermalung vom Band und viele Geschenke von Kindern und Erziehern. Walburga Stephan (Zweite von links) verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. / red