Wahlsonntag mit viel Musik

Bensheim. Am 13. Juni findet in den evangelischen Gemeinden die Kirchenvorstandswahl statt. In der Michaelsgemeinde Bensheim stehen 19 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Von 9 bis 18 Uhr kann im Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, gewählt werden. Es kann auch Briefwahl beantragt werden.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Gottesdienst werden die Blütenweg Jazzer auf dem Kirchplatz aufspielen. Von 11 bis 13 Uhr gibt es Jazz, Dixieland und verjazzte Oldies zu hören.

Das Kirchencafé wird für Getränke sorgen. Um 17 Uhr steht Klassik auf dem Programm. Kantor Konja Voll und Semjon Kalinowsky spielen Werke für Viola und Orgel von Händel, Rheinberger, Svendson und anderen Komponisten.

Für die musikalische Andacht um 17 Uhr wird die Anmeldung empfohlen. red

AdUnit urban-intext2