Wahlsonntag mit Musik und Getränken

Bensheim. Am Sonntag (13.) findet in den evangelischen Kirchengemeinden die Kirchenvorstandswahl statt. In der Michaelsgemeinde stehen 19 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. 14 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sind zu wählen.

Von 9 bis 18 Uhr kann im Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, gewählt werden. Obwohl die Coronabedingungen die Möglichkeiten, den Wahlsonntag besonders zu gestalten, deutlich einschränken, soll dieser besondere Tag auch besonders gestaltet werden: Nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, werden die Blütenweg-Jazzer auf dem Kirchplatz spielen. Von 11 Uhr bis 13 Uhr gibt es Dixieland und Jazz zu hören. Das Kirchencafé wird für Getränke sorgen.

Um 17 Uhr steht Klassik auf dem Programm. In einer musikalischen Andacht spielen der Lübecker Bratschist Semjon Kalinowski und Kantor Konja Voll Werke von Händel, Rheinberger, Svendson für Bratsche und Orgel. Die Bratsche ist selten als solistisches Instrument zu hören. Im Zusammenklang mit der Orgel kann man sich auf besondere Klänge freuen. red