Wahlprogramm in der Videokonferenz

Bensheim. Das Programm der CDU zur Bundestagswahl steht unter dem Motto „Gemeinsam für ein modernes Deutschland“. Vor wenigen Tagen wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt. In einer Videokonferenz mit dem Abgeordneten Michael Meister wollen die Christdemokraten die einzelnen Ziele am Montag (28.) näher betrachten.

AdUnit urban-intext1

Kernpunkt für die Union ist, den Weg aus der Corona-Krise erfolgreich zu beschreiten: Nach der Pandemie müsse Deutschland durchstarten. Das Regierungsprogramm richte sich darauf aus, dass das Land modernisiert wird.

Vorstandsmitglied Wilhelm Karnbrock lädt zur Teilnahme an der Videokonferenz der CDU ein, die um 17 Uhr beginnt. Die Einwahldaten sind per E-Mail an briefkasten@cdu-bensheim.de abrufbar. red