  Wahlleitung weist Vorwürfe zurück

Die Stadt Bensheim hat auf die Vorwürfe der „Verantwortungsbewussten Bürger Bensheim“ wie folgt reagiert: „Alle für die Wahlaufstellung benötigten Unterlagen konnten eigenständig auf der Homepage des Landes Hessen (www.wahlen.hessen.de) heruntergeladen werden. Am 3. November 2020 hat das städtische Wahlteam die Vordrucke für die Aufstellung eines Wahlvorschlages per E-Mail an die VBB übermittelt. Die Abgabefrist ist erst am 4. Januar 2021 abgelaufen. Die VBB hatte als erste Partei/Wählergruppe in Bensheim die Unterlagen angefordert und diese auch erhalten“, heißt es auf Nachfrage. Das städtische Wahlteam habe darüber hinaus proaktiv die VBB unmittelbar darüber informiert, dass die Zulassungskriterien für die Kommunalwahl erleichtert wurden, konkret hatte sich die geforderte Anzahl von Unterstützungsunterschriften reduziert.

„Ganz allgemein stellt die Wahlleitung der Stadt Bensheim allen Anfragestellern objektiv und so zeitnah wie möglich alle angeforderten Informationen und Unterlagen zur Wahl zu“, teilte das Rathaus abschließend mit. dr