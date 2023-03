Wahlen bei der TSV Auerbach

Auerbach. Für Mittwoch (29.) um 19 Uhr lädt die TSV Auerbach zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung in die Günther-Kuch-Sporthalle im Sportzentrum in der Saarstraße 56 ein. Schwerpunkte der Mitgliederversammlung neben den Regularien sind die Berichte des Präsidiums, des Vorstands, des Jugendwartes, des Schatzmeisters sowie des Ältestenrates.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer und der Entlastung des Präsidiums folgt dessen Neuwahl. Hier wird es nach Stand der Dinge zu einer Übergangslösung nach dem Tod von Präsident Günther Kuch im Juni letzten Jahr für die Position des Präsidenten kommen. Von der Versammlung bestätigt werden auch die neugewählten Leiter der 15 Abteilungen.

Vorstand wird Abteilungsrat

Einen einschneidenden Eingriff wird es in die Satzung geben, da die bisher verwendete Bezeichnung „Vorstand“ aus formalen Gründen in „Abteilungsrat“ geändert werden muss. Von Bedeutung für die Gebäudeunterhaltung ist auch der vorgesehene Beschluss, den bisherigen Sonderbeitrag von 1,50 Euro zur Tilgung der Kredite für die Sporthalle nach deren Auslaufen zum Jahresende in einen Festbeitrag zur künftigen Gebäudeunterhaltung umzuwidmen.

Ehrungen sind traditionell Bestandteil jeder Jahreshauptversammlung. Neben Ehrungen für 25-, 40-, 50- und 75-jährige Mitgliedschaft stehen die Sonderehrungen für Mitglied, Sportler und Abteilung des Jahres an. Die Behandlung von Anträgen und ein Ausblick auf Maßnahmen und Veranstaltungen im laufenden Kalenderjahr runden die Tagesordnung ab. Vor Beginn wird ab 19 Uhr für alle Teilnehmer ein Imbiss gereicht. kn