Wahlen bei der Kolpingsfamilie

Bensheim. Am Freitag, 7. Oktober, wird die diesjährige Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Bensheim um 20 Uhr im Kolpinghaus stattfinden. Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Josef Roesch und den Berichten des Rechners Oliver Hötz und der Kassenprüfer stehen auch Wahlen zum Vorstand und die Wahl von Kassenprüfern auf der Tagesordnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Josef Roesch wird Rückschau halten auf die wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur wenigen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie im Laufe des vergangenen Jahres. So konnten doch einige Gottesdienste im Kolpinghaus gefeiert werden und auch die kontinuierlichen Treffen – Computertreff, Mehrgenerationenstammtisch und Spielenachmittag – sind wieder gestartet.

Rückschau und Ausblick

Neben dem Rückblick wird es an diesem Abend wieder um die Frage gehen, wie sich die Kolpingsfamilie in den nächsten Jahren personell und inhaltlich aufstellen kann. Ebenso dürften die durchgeführten Renovierungsarbeiten im Kolpinghaus und dessen weiterer Betrieb genauso von Interesse sein wie ein Ausblick auf die vorgesehenen Veranstaltungen in der nächsten Zeit.

Mehr zum Thema Bensheim Weinprobe der Kolpingsfamilie Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Verein „KiJu“ tagt im Back- und Brauhaus in Lorsch Mehr erfahren

Angesichts der Themen und der Wahlen bittet der Vorstand um rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung. red