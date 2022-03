„Waas by CB“ in Bensheim

Bensheim. Ein neuer Name – und doch bleibt für die Kundschaft alles beim Alten: Die Parfümerie Waas in Bensheim heißt jetzt „Waas by CB“. Hinter dem Kürzel CB verbirgt sich das Familienunternehmen Cebulla, das in zweiter Generation von Dirk Cebulla und seiner Ehefrau Christine geführt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erfolgsgeschichte von „Parfümerie-CB“, mit mittlerweile 43 Parfümerien, begann im Jahr 1972. Damals wurden drei Parfümerien in Saarbrücken, Pirmasens und Erlangen eröffnet, die den Grundstein für das heutige Unternehmen legten.

Am 1. Januar 2022 wurde die Parfümerie Scheid/Godel ebenfalls Teil der Privatparfümerie CB. Da aus wirtschaftlichen Gründen zwei Filialen in Bensheim nicht sinnvoll sind, bündelt man die Energie jetzt in der „Waas by CB“-Filiale am Bürgerwehrbrunnen in der Schuhgasse 1.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle Mitarbeiterinnen der beiden Bensheimer Parfümerien wurden übernommen und können so ihren Kundinnen und Kunden den gewohnt kompetenten Service anbieten.

Neben der Beratung und dem Verkauf von Kosmetik- und Beautyprodukten kann man seine Haut in der „Beauty Lounge“ direkt vor Ort in die professionellen Hände einer Kosmetikerin geben. tn/Bild: Neu