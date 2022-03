Vulgär, provokativ – und beeindruckend

Bensheim. Das Stück „Liebe / Eine argumentative Übung“ von Sivan Ben Yishai ist vulgär, beeindruckend, unzensiert und provokativ. Es wurde vom Kosmos Theater Wien als Teil der Woche junger Schauspieler im Parktheater aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Olivia Öl, die schüchterne und im Hintergrund stehende Flamme des bekannten spinatessenden Seemanns Popeye, wird hier zur selbstbewussten, aber gleichzeitig auch verunsicherten Protagonistin, die ihr Leben mit Popeye mit dem Zuschauer teilt. Insgesamt vier Schauspielerinnen spielen das Stück und beeindrucken durch eine aufregende, laute, künstlerische und teilweise sogar musikalische Show vor einer außergewöhnlichen Kulisse: eine Couch in Form einer Vulva, zwei Sitzsäcke in Form zweier Brüste, die von der Decke baumeln und deren Brustwarzen abnehmbar und somit auch als Hüte gut tragbar sind.

Aber nicht nur die beeindruckende Kulisse stach während des Stückes hervor, sondern vor allem die herausragende schauspielerische Leistung der vier Frauen, die abwechselnd Olivias Gedanken und Sorgen offenbaren. Mal sprachen alle Schauspielerinnen synchron, mal sangen und tanzten sie ausgelassen und dann folgten immer mal wieder Monologe. Aufgeführt wurde das Stück von Anna Lena Bucher, Anna Morboe, Aline-Sarah Kunisch und Tamara Semzov, die abwechselnd oder gleichzeitig die Rolle der Olivia verkörperten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anna Morboe, die Regisseurin, die das Stück zur österreichischen Erstaufführung brachte, stand an diesem Abend selbst auf der Bühne und vertrat so die erkrankte Claudia Keinberger.

Das Stück handelt hauptsächlich von Olivia Öl, der Freundin Popeyes, die dem Zuschauer mal von einer ganz anderen Seite gezeigt wird. Denn nun ist der kraftvolle und selbstbewusste Seemann Popeye, der Spinat mehr liebt als alles andere, nicht mehr der Protagonist, sondern seine ruhige und unauffällige Frau Olivia, die den meisten Leuten wohl eher aufgrund ihrer sehr hohen „Falsettstimme“ in Erinnerung geblieben ist. Popeye ist in der Inszenierung auch kein Seemann, sondern ein Mann, der von einer Karriere als Filmregisseur träumt, wohingegen Olivia eine bereits erfolgreiche Schriftstellerin ist.

„Ein Schiff, das in der Mitte auseinanderbricht“. So startet das Stück, das den Zuschauer augenblicklich an einem Orgasmus von Olivia teilhaben lässt, die sich mithilfe des Duschkopfes im Alter von zwölf Jahren ganz neu kennenlernt, wobei sie jedoch vier Vorderzähne an den Wannenrand verliert. Dadurch wird direkt zu Beginn ein Bezug zur Zeichentrickserie hergestellt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Stück spielt schamlos auf das – aus Olivias Sicht – sehr unbefriedigende Sexleben der beiden an und legt ganz klar die expliziten Probleme offen. So ist es für Olivia ein nicht unbedeutendes Problem, dass ihr Mann sie nicht befriedigt, was unter anderem durch das auf der Bühne performte Lied „Er hat sie nie geleckt“ an Ausdruck gewinnt. Das Lied wird ironisch, aber nie lächerlich mit der Ukulele begleitet. Indem das Licht im Zuschauerraum angeht, wird das Publikum animiert, das Lied mitzusingen. Die Reaktionen darauf sind jedoch eher verhalten und so ist vereinzeltes Klatschen die ausgelassenste Reaktion darauf.

Neben dem Sexleben von Olivia und Popeye wird auch der Alltag der beiden thematisiert – so erwartet Popeye von Olivia volle Unterstützung, während er sich selbst jedoch nicht so richtig für sie zu interessieren scheint. Weder liest er die von ihr geschrieben Bücher, noch erinnert er sich an den Termin wichtiger Preisverleihungen Olivias. Doch anstatt Popeye mal richtig ihre Meinung zu geigen, schluckt sie ihr Ärgernis und ihre Enttäuschung runter, um ihren „Boy“ nicht zu verärgern.

Es geht um Körpergerüche, falsche Männlichkeit und um die Rolle der Frau und somit ganz klar um Feminismus. Olivia will aus den Rollenbildern ausbrechen, will frei und unabhängig sein. Jedoch stößt sie dabei immer wieder an ihre Grenzen und bleibt ihrem Vorhaben nicht ganz treu. Sie merkt, wie sie sich von Popeye beeinflussen lässt, und ärgert sich immer wieder über ihn – vergibt ihm aber meist dann doch im nächsten Moment wieder. Was sie am meisten an ihm liebt, ist, dass er sie liebt. Sie fühlt sich geschmeichelt, von einem so gut aussehenden Mann auserwählt worden zu sein.

Sie befindet sich im Konflikt mit ihren eigenen Gefühlen und den Erwartungen der Gesellschaft sowie dem Verhalten Popeyes. Da sie sich selbst in ihrer Beziehung mit Popeye nicht verwirklichen kann, verliert sie sich immer mehr. Olivias drei Grundprinzipien wirft sie für Popeye über Bord, zieht mit ihm zusammen und zahlt seinen Unterhalt. Das einzige Grundprinzip, das sie nicht aufgibt, ist, ihn nicht zu heiraten.

Sie merkt vor allem zum Ende hin selbst, wie sehr sie ihre eigenen Anliegen und Gefühle denen von Popeye unterordnet und auch, wie sehr sie sich selbst durch die Beziehung aus den Augen verloren hat. Aus einer unabhängigen, selbstbewussten und für die Rolle der Frau kämpfenden Olivia ist eine Frau geworden, die ihren Partner mitfinanziert, ihre eigenen Gefühle und sexuellen Interessen vernachlässigt und den Haushalt ganz allein führt, ohne sich zu beklagen. Dieses ernste Thema der eigenen Wertigkeit in einer Beziehung, was so viele Frauen da draußen beschäftigt, wird auf sarkastische und humorvolle Art und Weise durch Gesangs- und Tanzeinlagen der Schauspielerinnen zu Bonnie Tylers „Total Eclipse of the heart“ und das abrupte Verstummen der Musik dargestellt.

Schließlich entscheidet sich Olivia zum Ende des Stückes hin, sich von Popeye zu trennen, um wieder zu ihrem emanzipierten Leben zurückzukehren und ihre Sexualität auszuleben.

Das Stück „Liebe / Eine argumentative Übung“ beeindruckt mit der frechen Offenheit zu einem doch heutzutage noch sehr schambehafteten Thema des unerfüllten Sexlebens aufgrund mangelhafter Kommunikation und der oft fehlenden Notwendigkeit der Selbstliebe.

Leonie Wahlig, Mia Wahlig, Ira Jung und Tabea Lauer, Deutsch-Vorleistungskurs Klein, AKG Bensheim