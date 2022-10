Vortrag zum Ukraine-Konflikt

Bensheim. Am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgespräch ein. Professor Michael Bothe wird über Fragen des Völkerrechts im Ukrainekonflikt sprechen.

In der Ankündigung heißt es: Der Krieg in der Ukraine wird seit acht Monaten geführt. Dabei wird nicht nur unsägliches Leid über Menschen gebracht, sondern auch Recht verletzt, das im Völkerrecht verankert ist. Professor Bothe ist einer der anerkannten Völkerrechtler in der Bundesrepublik. Er kann die Fragen des Völkerrechts umfassend darstellen und beantworten, heißt es abschließend in der Einladung der Michaelsgemeinde. red