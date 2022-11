Vortrag: Wie trauern Männer?

Bensheim. Was ist typisch männlich? Gilt das auch für die Trauer? Eine gefühlsbetonte Trauer wird Männern eher abgesprochen. Männer weinen nicht – oder wie es Herbert Grönemeyer in dem Lied „Männer“ 1984 gesungen hat: „Männer weinen heimlich“. Dieses und andere Klischees stellt Professor Andreas Rein in einem Vortrag der Akademie des Hospiz-Vereins Bergstraße auf den Prüfstand.

Im Hospizgespräch am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr erörtert der Dozent von der Hochschule Ludwigshafen die aktuellen Ergebnisse der (Trauer-)Forschung. Auch aus eigener Erfahrung bespricht er, wie trauernden Männern Hilfestellung gegeben werden kann, wie eine Trauerbegleitung sinnvollerweise aussehen könnte. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch. Der Referent wird gerne Fragen beantworten.

Die Veranstaltung findet im Seminarraum des Hospiz-Vereins am Wambolterhof 3 in Bensheim statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende ist willkommen. red