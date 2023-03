Vortrag über Träume

Bensheim. Was sind eigentlich Träume? Wie und warum entstehen sie? Können auch Tiere träumen? Unter Traum oder Träumen versteht man das Erleben während des Schlafes. Der Träumende kann – obwohl er schläft und sich in Ruhe befindet – bewegte Szenen erleben, an die er sich nach dem Erwachen zumindest in gewissem Umfang erinnern kann.

Träume und deren Deutung hatten im Altertum eine zentrale Stellung. Mehrmals in der Geschichte wurde Träumen bedeutende Ereignisse zugeschrieben: Dem biblischen Jakob erscheint die Himmelsleiter im Traum, Odysseus soll die Idee vom Trojanischen Pferd durch die Göttin Athene in einem Traum eingeflüstert worden sein und Josef von Nazaret soll in einem Traum von Gott aufgefordert worden sein, nach Ägypten zu fliehen.

Christoph Meyer, in Bensheim praktizierender Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, spricht bei den Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg am Dienstag (21.) über das interessante Phänomen Traum unter der Überschrift. „Träume als Schüsse ins Blaue.“ Beginn ist um 14.30 Uhr im Pfarrsaal. Gäste willkommen. red