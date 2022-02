Vortrag über „soziale“ Medien in Bensheim

Bensheim. Soziale Medien sind allgegenwärtig und bestimmen zunehmend den Alltag. Walter Tydecks wird an zwei Beispielen die Software der sozialen Medien beim Themenkreis der Gruppe „50 plus aktiv an der Bergstraße“ darstellen. Das sind zum einen Dialogprogramme, bei denen die Nutzer nicht mehr erkennen, ob sie mit Menschen oder Maschinen sprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch Videokonferenz

Die Videokonferenz findet am Mittwoch, 23. Februar, von 9.50 bis 12 Uhr, statt. Gäste sind willkommen und können die Zugangsdaten per Mail bei Walter Tydecks erhalten, Mail walter@tydecks.info.

Anwendungsgebiete reichen von psychischer Beratung und Altenpflege bis zu Automaten zur Verwaltung von Finanzanlagen und Social Bots, die sich unerkannt in Diskussionsforen wie Twitter und andere einschalten und ihnen ihre Richtung aufprägen sollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für diese Aufgabe werden Plattformen geschaffen, wie zum Beispiel Amazon im Handel, Uber im Taxigeschäft, airbnb und booking.com im Tourismus und all die zahlreichen Online-Nachrichtendienste und Unterhaltungs- und Lifestyle-Angebote, in Zukunft auch für Bildung und Gesundheit und letztlich alle Aufgaben der Politik.

Eigendynamik entwickeln

Im Anschluss besteht ausreichend Zeit für Diskussion. Die Sprache gilt als Medium des Geistes, das Geld als Medium der Wirtschaft. Wird das alles durch technische Medien abgelöst, die auf Algorithmen künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen beruhen? Medien könnten eine Eigendynamik entwickeln.

Sie zeigt sich bereits in den Monopolen der Fünf Großen (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft), die in der westlichen Welt dominieren und möglicherweise schon so mächtig geworden sind, dass sie sich von der Politik nicht mehr steuern lassen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf der anderen Seiten bieten Medien Chancen erweiterter Kommunikation. Nicht zuletzt wäre unter den gegebenen Corona-Pandemie-Bedingungen diese Veranstaltung ohne soziale Medien nicht möglich, heißt es in der der Ankündigung der Veranstaltung abschließend. red