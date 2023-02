Vortrag über Schenkungen

Bensheim. Manche Menschen spielen mit dem Gedanken, ihren Nachkommen bereits zu Lebzeiten Vermögen zu übertragen. Dies kann persönliche, steuerliche oder anderweitige Gründe haben. In einer Veranstaltung der Kreisvolkshochschule Bergstraße informiert ein Fachanwalt für Familienrecht, Claudius Keller, umfassend über dieses Themengebiet und zeigt auf, welche gesetzlichen Vorschriften gelten, wie hoch die steuerlichen Freibeträge bei Schenkungen sind und wie sich die Vermögensübergabe vertraglich regeln lässt.

Wichtige Rechtsbegriffe wie Wohnrecht, Nießbrauch und Rückübertragung werden dabei erläutert. Individuelle Fragen der Teilnehmer sind willkommen.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 9. März, von 19 bis 21 Uhr, in der Geschwister-Scholl-Schule, in Bensheim. Anmeldungen sind entweder direkt über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de möglich oder am Telefon unter der Nummer 06251/172960. red