Vortrag über Raffael

Bensheim. Am 6. April 2020 stand der 500. Todestag von Raffaello Sanzio (auch Santi), besser bekannt als Raffael, an. Natürlich hatte der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda zunächst zeitnah um dieses Datum einen Bildervortrag geplant, der, auch mit weiteren Nachfolgeterminen, jeweils Corona-bedingt abgesagt werden musste. So sollte der überragende Künstler, der die Ideen der Hochrenaissance am vollkommensten umgesetzt hat, entsprechend gewürdigt werden.

Raffael wurde 1483 in Urbino als Sohn des Malers Giovanni Sanzio geboren, bei dem er seinen ersten Malunterricht erhielt. Nach der Lehrzeit in Perugia bei Perugino, dem „berühmtesten Maler Italiens“, zog ihn dann das „Arno-Athen“ in seinen Bann: Die Florentiner Zeit von 1504 bis 1508 wurde für Raffael zu einer wichtigen Phase des Malens, in der unter anderem Madonnenbilder entstanden, die seinen späteren Ruhm begründeten.

Maler und Architekt

Ab 1509 wirkte Raffael in Rom und erreichte hier mit den Fresken in den vatikanischen Stanzen den Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn. Raffaels Schaffen gehörte in den letzten Lebensjahren primär der Architektur. Seit 1515 war er erster Architekt der Peterskirche.

Referent ist der Münchener Kunsthistoriker und Dozent Richard Konstantin Blasy, der seinen Vortrag mit zahlreichen exzellenten Bildern unterlegt. Der Vortrag findet am Freitag (4.) um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. red