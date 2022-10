Vortrag über Mauritius in Bensheim

Bensheim. Der Freundeskreis Beaune lädt ein zu einem Vortrag über den Inselstaat Mauritius. Am Freitag, 28. Oktober, findet im Hotel Felix in der Dammstraße ein Vortrag mit Bildpräsentation über Land, Leute und Literatur des Inselstaats im Indischen Ozean statt.

Mauritius war jahrhundertelang Stützpunkt für Piraten und Weltumsegler. Bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahre 1968 war das Land im ehemaligen Besitz dreier europäischer Nationen und hatte eine bewegte Geschichte.

Heute ist Mauritius ein Ferienparadies und Treffpunkt der Kulturen: So vielfältig wie seine Bevölkerung ist auch die überwiegend auf Französisch geschriebene Literatur des Inselstaates. Sie thematisiert die Nachwirkungen der kolonialen Gewalt, die andauernde Macht des Patriarchats und die moderne Klassengesellschaft.

Die Literaturwissenschaftlerin Almut Seiler-Dietrich hat das Land oft besucht, sich in Publikationen mit seiner Geschichte und Literatur auseinandergesetzt und war auch zu Vorträgen an der University of Mauritius eingeladen. Sie wird mit vielen interessanten Informationen und Bildern durch den Abend führen. Der Eintritt ist frei.