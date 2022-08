Vortrag über Grundsteuerreform in Bensheim

Bensheim. Die Grundsteuer in Hessen soll bekanntlich neu bemessen werden. Deshalb muss jeder Grundbesitzer eine Erklärung zum Grundsteuermessbetrag abgeben. Doch was ist dabei zu beachten?

Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung will die SPD Bensheim über alle wichtigen Fragen zu diesem Thema informieren. Der frühere Erste Stadtrat von Lampertheim, Diplom-Finanzwirt Jens Klingler, erklärt, warum es die Grundsteuerreform gibt. Was hat man als Grundbesitzer zu tun und welche Unterlagen werden benötigt? Schließlich informiert er auch, welche Auswirkungen dies auf den einzelnen Grundbesitzer hat. Klingler wird deshalb am Mittwoch, 31. August, um 19 Uhr im Hotel Felix Antworten auf diese Fragen geben.

„Wir freuen uns auf interessierte Besucher und deren Fragen“ heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Bensheimer Sozialdemokraten. red