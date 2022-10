Vortrag über Darmgesundheit

Bensheim. In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule erfahren Teilnehmer, wie ein gesunder Darm funktioniert und welche Maßnahmen einen gesunden Darm aufrechterhalten. Ist der Darm intakt, sorgt er dafür, dass Nährstoffe richtig aufgenommen werden – und er bildet eine Barriere, die vor Fremdstoffen schützt und unser Immunsystem stärkt.

Durch Stress, Krankheiten und Ernährungsfehler ist diese Darmflora häufig beeinträchtigt und Krankheiten – Allergien, Autoimmunerkrankungen, Demenz, Migräne, Reizdarm – können sich ausbilden. Der Vortrag findet statt am Freitag (14.) um 18 Uhr, im VHS-Seminarraum, Am Wambolterhof 2, in Bensheim. Infos und Anmeldungen bei der KVHS Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/1729615. red