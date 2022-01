Vortrag über Asylrecht

Bensheim. „Wie viel Mitleid hat das Recht?“ So hatte das Focus-Magazin 2016 eine Reportage über den Alltag der derzeitigen Vorsitzenden Richterin am Verwaltungsgericht Bayreuth, Gabriele Wiesend, überschrieben. In den für Asylrecht zuständigen Kammern des Gerichts gäbe es „einen riesigen Berg Asylklagen zu bearbeiten. Zwischen Lügen und Betrug suchen sie die Wahrheit und sprechen ihre Urteile.“

Seit 25 Jahren entscheidet die erfahrene Juristin und Dozentin an der Universität Bayreuth, ob einem Migranten die Flüchtlingseigenschaft oder der subsidiäre Schutz zuzuerkennen ist, oder für ihn ein nationales Abschiebungsverbot besteht, er also im Bundesgebiet bleiben darf oder – so die Rechtslage – gehen muss. Am Sonntag, 13. Februar, spricht Gabriele Wiesend im Rahmen des Diskussionsforums Grüne Runde in Bensheim. Beginn der Matinee im Eysoldt-Foyer des Parktheaters ist um 11 Uhr.

Die meisten Bürger können sich wahrscheinlich nicht einmal entfernt vorstellen, wie solche Verfahren ablaufen: Das Asylrecht gewährt Schutz vor Umständen im Herkunftsland – und die werden in jedem Einzelfall spezifisch und zeitaufwendig geprüft. Die Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die Kontrolle staatlichen Handelns, im vorliegenden Bereich also die asylrechtlichen Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen der Ausländerbehörden des jeweiligen Bundeslandes.

Wer ist beispielsweise wegen politischer Aktivitäten oder religiöser Verfolgung im Herkunftsland besonders schutzbedürftig? Wie glaubhaft ist die Fluchtgeschichte? Welche Rolle spielen Schleuserbanden? Kann nach rechtskräftiger Ablehnung eine Rückführung erfolgen? Welche Bedeutung hat der sogenannte „Spurwechsel“ vollziehbar ausreisepflichtiger Asylbewerber etwa über die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung in den deutschen Arbeitsmarkt? Ein (Aus-)Blick in die anvisierten Neuregelungen des Koalitionsvertrages werfe hierzu weitere Fragen auf, schreiben die Veranstalter.

Jede dieser Fragen biete reichlich Anlass zu intensiver Diskussion bei der Veranstaltung, zu der Interessierte eingeladen sind. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ist ab 10.30 Uhr. Es gilt die 2 G-Plus-Regel – „und die Maske bitte nicht vergessen“, betonen die Veranstalter. Um eine kurze Anmeldung per Mail an die Adresse PeterLotz9@googlemail.com wird gebeten. red