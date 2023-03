Vortrag rund um das Thema Demenz

Bensheim. In Zusammenarbeit mit dem Verein Demenz-Forum Darmstadt findet am Donnerstag (23.) im Awo-Sozialzentrum Bensheim ein Vortrag zum Thema Demenz statt. Gedacht ist er für Angehörige von Demenzkranken und andere interessierte Personen. Treffpunkt ist die Cafeteria der Einrichtung, der circa zweistündige Vortrag beginnt um 17.30 Uhr.

Wer mit Demenz in der Familie oder im Freundeskreis zu tun hat, der kämpft mit vielen Veränderungen. Besonders zu schaffen machen Verhaltensweisen wie dauernde Wiederholungen, Schuldzuweisungen, Aggressionen oder Rückzug. Wie geht man am besten damit um?

Tatjana Kießling-Wirth vom Demenz-Forum Darmstadt erklärt, was Demenz genau bedeutet – medizinisch, aber auch für das weitere Leben. Welche Schritte stehen jetzt an, wie geht es weiter? Was sind die wichtigsten Grundregeln zum Umgang mit Menschen mit Demenz? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Neben allgemeinen Informationen zum Thema gibt es auch die Möglichkeit, sich persönliche Fragen beantworten zu lassen.

Anmeldungen sind noch heute (21.) telefonisch unter 06251/ 1092650 oder per Mail an bensheim-sdl@awo-hs.org (Frau Spilok) möglich. red