Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Nabu Meerbachtal - Vortrag von Jürgen Schneider am Freitag in Zell Vortrag in Zell: Tiere vor der Haustür beobachten

Auch der Wiedehopf, der Vogel des Jahres 2022, kann in der hiesigen Region beobachtet werden. © Schneider