Vortrag in Zell: Gartenkräuter für den Hausgarten

Bensheim. Mehrjährige Gartenkräuter für den Hausgarten – Anleitungen und Tipps hierzu gibt es bei einem Vortrag des Obst-und Gartenbauvereins Bensheim am kommenden Donnerstag (7.) um 18.30 Uhr in dem Unterrichtsraum der Feuerwehr in Zell.

Referent Helmut Müller von der Gartenakademie in Geisenheim betreut dort die Kräuterbeete und gibt seine Erfahrungen an Interessierte weiter. So gibt es Sortenempfehlungen für den Hausgarten und Information zu den Standortbedingungen der einzelnen Sorten sowie zum Thema Pflanzenschutz.

Gewürz oder Heilkraut?

Auch auf die Verwendung der einzelnen Kräuter wird eingegangen, handelt es sich bei der jeweiligen Sorte eher um ein Gewürz oder um ein Heilkraut und wie kann man diese anwenden.

Auch das Thema Gartengestaltung mit Kräutern ist Teil des Vortrags. Der Besuch des Vortrags ist kostenfrei auch für Nichtmitglieder.

Für die Tagesfahrt am 2. Juni nach Rüdesheim (mit Schifffahrt von Mainz nach Assmannshausen) gibt es noch freie Plätze. Es können auch Nichtmitglieder mitfahren. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen bei Steffen Mößinger, Telefon 06251/69263.

Veranstaltungstermine finden Interessierte immer im Vereinsspiegel des Bergsträßer Anzeigers. red

