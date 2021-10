Vortrag in Hochstädten über Geldanlagen

Hochstädten. Für Freitag (29.), 18 Uhr, lädt der Förderverein Hochstädten zu einem kostenlosen Vortrag mit dem Titel „Wohin mit meinem Geld?“ ins Hochstädter Haus ein. Referentin ist Susanne Asche, unabhängige Honorar-Anlageberaterin, die beleuchten will, wie man Strafzinsen entkommen kann und in welche Fallen man dabei auf keinen Fall tappen sollte. Sie nennt Alternativen wie Zweitkonto oder vermeintlich sichere Investments und zeigt den Besuchern, wie sie eine Strategie für ihre Geldanlagen entwickeln können.

Thematisch richtet sich der Vortrag an alle, die generell langfristig transparent und rentabel Vermögen aufbauen wollen. Diejenigen, die bereits in die Aktenmärkte investieren und ihre Ergebnisse verbessern wollen, seien genauso willkommen wie diejenigen, für das alles neu sei und die für eine rentable und langfristige Geldanlage Orientierung suchen. Susanne Asche verspricht grundlegende, produktneutrale Informationen zum Thema Basiswissen Geld, Aktien und Vermögensanlagen.

Es gilt an diesem Abend für den Besuch der Veranstaltung die 3 G-Regel. Anmeldungen für Interessenten bis zum Donnerstag, 28. Oktober, per Mail an die Adresse post@hochstaedter-haus.de oder über die Homepage www.hochstaedter-haus.de. gs