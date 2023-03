Vortrag in Bensheim zum Thema Ausgrabungen

Bensheim. Am Mittwoch (22.) um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus ein. Professor Oeming wird über die Ausgrabungen in Aseka berichten.

Aseka ist nach biblischem Bericht der Ort, wo David Goliath erschlug. Die Stadt wird auch sonst in der Bibel erwähnt. Ein guter Grund, dort eine archäologische Grabung vorzunehmen. Professor Oeming von der Theologischen Fakultät in Heidelberg ist mit einem internationalen Grabungsteam seit einigen Jahren in der Sommerzeit vor Ort.

Am Mittwoch wird er zusammen mit anderen Mitarbeitern der Exkursion über die Ergebnisse der letzten Grabung berichten. Es ist ein spannender und interessanter Abend zu erwarten. Die Funde erzählen von Geschichten, die sich vor mehr als 3000 Jahren zugetragen haben. red