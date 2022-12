Vortrag in Bensheim über die Intelligenz des Herzens

Bensheim. Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Freitag (9.) Reiner Krutti (Bild), Leiter des „HeartMath-Instituts“, um 20 Uhr ins Bensheimer Bürgerhaus. Thema des Abends ist „Die Intelligenz des Herzens aus wissenschaftlicher Sicht“. Krutti wird laut Ankündigung in die spannende Welt der Herzintelligenz einführen und zeigen, weshalb das Herz wesentlich mehr als nur eine Pumpe ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit mehr als 30 Jahren betreibt das „HeartMath Institute“ in Kalifornien intensive wissenschaftliche Forschung zur Psycho-Physiologie von Stress, Resilienz und den Wechselwirkungen zwischen Herz und Gehirn. Motiviert wurde die Gründung des Instituts von der Frage, weshalb in allen Religionen und Traditionen das Herz eine besondere Rolle spielt und ob es mit modernen Untersuchungsmethoden möglich ist, diese universelle Einschätzung wissenschaftlich zu bestätigen.

© Lebenskunst

Seit der Entdeckung des Blutkreislaufes und spätestens mit dem Zeitalter der Aufklärung wurde das Herz zu einer Muskelpumpe degradiert, die Blut zirkuliert und den Kreislauf auf Trab hält. In der Tat schlägt unser Herz durchschnittlich 100 000 Mal pro Tag und ist daran beteiligt, dass täglich mehrere Tausend Liter Blut durch unseren Körper befördert und so alle unsere Organe mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Außerdem haben die meisten von uns in der Schule gelernt, dass das Herz ständig auf „Befehle“ des Gehirns in Form von neuronalen Signalen reagiert.

Herz sendet Signale ans Gehirn

Weniger bekannt sei jedoch, heißt es weiter in der Ankündigung des Vortrags, dass das Herz tatsächlich viel mehr Signale an das Gehirn sende als das Gehirn an das Herz. Die Kommunikation zwischen diesen beiden Organen sei ein hoch komplexer, dynamischer und wechselseitiger Prozess, in dem sich die beiden fortlaufend miteinander austauschen.

Dabei haben laut Reiner Krutti die Herzsignale einen wesentlichen Einfluss auf Gehirnfunktionen: auf die emotionale Verarbeitung sowie auf höhere kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis und Problemlösung.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Auslöser, Symptome, Folgen 7 Fakten, die Sie über Stress wissen sollten Mehr erfahren

Mit anderen Worten: Nicht nur das Herz reagiere also auf das Gehirn, sondern auch das Gehirn reagiere kontinuierlich auf das Herz. Und die Botschaften, die das Herz auf sehr vielfältige Weise erzeuge, beeinflussten maßgeblich unsere emotionalen, mentalen und physiologischen Prozesse, so der Referent.

In seinem Vortrag will Reiner Krutti zeigen, wie die Kommunikation zwischen Herz und Gehirn mit einfachen Biofeedback-Systemen messbar ist und sie so für uns nutzbar zu machen sei. Denn man könne lernen, Emotionen über das Herz zu regulieren und insbesondere auch in Stresssituationen positive Gefühle wie Zuversicht und Gelassenheit fühlen. Und das gehe einfacher, als generell vermutet wird.

Karten für diesen Vortrag gibt es in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick. red