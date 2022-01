„Wie viel Mitleid hat das Recht?“ So hatte das Focus-Magazin 2016 eine Reportage über den Alltag der derzeitigen Vorsitzenden Richterin am Verwaltungsgericht Bayreuth, Gabriele Wiesend, überschrieben. In den für Asylrecht zuständigen Kammern des Gerichts gäbe es „einen riesigen Berg Asylklagen zu bearbeiten. Zwischen Lügen und Betrug suchen sie die Wahrheit und sprechen ihre

...