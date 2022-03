Vortrag in Bensheim: Frankreichs Präsidentschaftswahl im Blick

Bensheim. Der deutsch-französische Freundeskreis Bensheim – Beaune lädt zum Vortrag über die bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen ein.

Wer sind die Kandidaten?

In Frankreich wird im April 2022 ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Vier Tage vor dem ersten Wahlgang, wird der Bensheimer Journalist Bernd Sterzelmaier am Mittwoch, 6. April, ab 19 Uhr, in der FSG-Gaststätte am Berliner Ring darüber referieren, welche Rolle der Präsident in Frankreich spielt und nach welchen Regeln gewählt wird.

Sterzelmaier berichtet unter anderem, wer die Kandidaten sind und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Präsident Emmanuel Macron für weitere fünf Jahr im Elyseepalast bleiben kann. Dessen Amtszeit war durch die Bewegung der Gelbwesten und durch die Corona-Pandemie geprägt.

Der Wahlkampf wird zudem durch den Krieg in der Ukraine überschattet. Termin einer möglichen Stichwahl ist der 24. April.

Vor diesem Hintergrund wird kaum wahrgenommen, dass Frankreich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die EU-Ratspräsidentschaft führt und dass im Juni auch die Nationalversammlung neu gewählt wird. red