Bensheim. Am Donnerstag, 7. April, spricht um 19.30 Uhr Präses Pfarrer Heinz Förg bei der Kolpingsfamilie im Breuersälchen des Kolpinghauses zur Einführung in die Karwoche. Am Gründonnerstag, 14. April, findet nach dem Abendgottesdienst in der Kirche Sankt Laurentius die Gebetsstunde der Kolpingsfamilie um 21 Uhr statt. Zu beiden Veranstaltungen wird eingeladen. red

