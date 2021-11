Vortrag in Auerbach: Von Eisbären und Schnee-Eulen in der Arktis

Auerbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Auerbach lädt für Dienstag, 30. November, um 19 Uhr ins Gemeindezentrum in die Bachgasse 39 ein. Dr. Benoit Sittlers Vortrag „Von Lemmingen, Schnee-Eulen und Eisbären – Die Arktis im Griff des Klimawandels“ wird ergänzt von Friederike Kellers Bericht über ihr Praktikum in der Arktis als Teilnehmerin des Karupelv Valley Projects an der Nord-Ost-Küste Grönlands.

Das von Benoit Sittler geleitete Projekt befasst sich mit den Populationsschwankungen der Lemminge. Lemminge sind Wühlmäuse, die eine wichtige Grundlage des Ökosystems darstellen, da sie Polarfüchsen oder Schnee-Eulen als Beute dienen. Jährlich werden die Bestände dieser nördlichen Wühlmäuse ermittelt, diese Daten dienen als Basis, um die Populationsschwankungen erklären zu können. Im Rahmen des Projekts werden zudem Vögel beringt und Polarfüchse mit Sendern ausgerüstet. Diese Langzeitbeobachtungen liefern ungeahnte Einblicke in den Klimawandel in den hohen Breitengraden. Die in der Vergangenheit oft aufgetretenen Massenvermehrungen der Lemminge sind seit der Jahrtausendwende deutlich schwächer geworden oder bleiben ganz aus. Grund hierfür sind teilweise auch die immer kürzer werdenden beständigen Winterperioden.

Benoit Sittler beschäftigt sich seit 1988 mit arktischen Ökosystemen und gründete im gleichen Jahr das Karupelv Valley Project. Er ist an der Universität Freiburg tätig und betreut zahlreiche Projekte. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gelten die aktuellen Coronaauflagen, heißt es in der Ankündigung. red/Bild: dpa