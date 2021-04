Vortrag „Häusliche Gewalt“

Bensheim. Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt zum Onlinevortrag am Montag, 26. April, von 18 bis 20 Uhr ein. Zum Thema „Liebe darf nicht weh tun – häusliche Gewalt und ihre Facetten“ stellt sich die Beratungs-und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Bensheim vor

In der Ankündigung des Vortrags heißt es: „Laut Statistik des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erfährt jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt innerhalb einer Partnerschaft. Doch was genau ist häusliche Gewalt und wie kann diese aussehen? Was kann ich tun, wenn ich von häuslicher Gewalt betroffen sein sollte? Oder wie kann ich eine Freundin unterstützen, die sich mir anvertraut hat?“

Diese und weitere Fragen beantworten am 26. April Jasmin Minarro und Hannah Esken von der Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße. Das Webinar ist kostenfrei. Teilnehmer benötigen lediglich einen Internetzugang beziehungsweise ein Smartphone. red