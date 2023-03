Vortrag bei den Riva-Freunden

Auerbach. Der Riva-Verein lädt für Freitag (17.) zu einem Vortrag im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Referent konnte er Historiker und Publizist Jürgen Charnitzky gewonnen werden. Er ist bekannt als früherer Lehrer am Goethe-Gymnasium in Bensheim, wo er nach seinem Studium der Anglistik und Geschichte und verschiedenen Dozententätigkeiten in Deutschland und Italien bis zu seinem Ruhestand tätig war.

Thema Renaissance

Sein Vortrag hat den Titel „Streiflichter zur italienischen Renaissance“. Er wird einige bedeutende Persönlichkeiten und Werke der italienischen Renaissance vorstellen und so exemplarisch Wesensmerkmale dieser Zeit beleuchten und ihre Einordnung in den historischen Kontext versuchen. red