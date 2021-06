Vorträge zu Familienthemen

Bensheim. Die Verbraucherzentrale Hessen bietet in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration im Rahmen von „Verbraucherbildung in Familienzentren“ Veranstaltungen zu wichtigen Verbraucherschutzthemen an. In einer entspannten und ungezwungenen Atmosphäre bieten die Online-Vorträge viel Wissen und nützliche Informationen – angepasst auf die Interessen von Jugendlichen, jungen Familien sowie Senioren. Die Themen umfassen Ernährung, Digitale Medien/Internet, Finanzen/Versicherungen, Verbraucherrecht und Pflege/Gesundheit.

Das Mehrgenerationenhaus in Bensheim lädt zu familienbezogenen Themen ein. Der Vortrag „Richtig versichert“ findet am Donnerstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr statt.

Wer sich und seine Familie gut versichern möchte, steht vor einer Vielzahl von Angeboten. Welche Versicherungen sind notwendig und sinnvoll? Die Versicherungsexperten der Verbraucherzentrale Hessen geben jungen Familien in entspannter Online-Runde wichtige Tipps und allgemeine Informationen rund um das Thema Versicherungen. Unter anderem geht es darum, Versicherungen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, worauf beim Vertragsabschluss zu achten ist oder wie eine Versicherung richtig gekündigt wird. Die Verbraucherzentrale informiert kompetent und unabhängig anhand individueller Bedürfnisse – dabei berät sie nicht zu konkreten Produkten und arbeitet nicht mit Versicherungsunternehmen zusammen.

Zum Thema „Abwechslungsreiche Familienküche“ wird am Dienstag, 20. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr eingeladen. In der jungen Familie möchten sich die Großen und die Kleinen abwechslungsreich ernähren. Doch fehlt manchmal die Idee, wie das geht. Fragen können junge Väter und Mütter unter sich in entspannter Online-Runde mit den Ernährungsexperten der Verbraucherzentrale Hessen besprechen.

Was gehört zu einer ausgewogenen Mahlzeit und welche Lebensmittel und Getränke brauchen Kinder und Erwachsene? Wie können Mahlzeiten kindgerecht zubereitet werden? Junge Eltern erfahren, was sie bei der Lebensmittelauswahl beachten können und welche Angaben auf Verpackungen dabei hilfreich sind. Außerdem gibt es Tipps für den Lebensmitteleinkauf und die Lagerung zu Hause.

Wer interessiert ist, kann viel erfahren und den Experten über einen Chat Fragen stellen. Die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen ist online auch mit Pseudonym möglich. Zur Teilnahme werden ein PC oder ein Laptop mit Internetzugang benötigt. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich.

Interessenten wenden sich an das Mehrgenerationenhaus Bensheim, Stefanie Burdow, E-Mail s.burdow@caritas-bergstrasse.de oder Telefon 06251/85425-24/-0. red

