Vorträge rund ums Erb- und Vorsorgerecht in Bensheim

Bensheim. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ein winziges Virus unser Leben komplett auf den Kopf stellen würde? Es hat uns gezeigt: Plötzlich kann alles anders sein. Deshalb ist es so wichtig, vorausschauend zu planen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In drei kostenlosen Vorträgen im Mehrgenerationenhaus Bensheim werden wichtige Informationen für Nachlassplanung, Testamentsgestaltung sowie die verschiedenen Vorsorgeregelungen gegeben.

Gemeinsam ausgerichtet wird diese Vortragsreihe vom Mehrgenerationenhaus Bensheim und der in Bensheim ansässigen Christoffel-Blindenmission (CBM) mit der Referentin und Juristin Roswitha von Hagke.

Vortrag „Digitaler Nachlass“: Dienstag, 26. Juli, 18.30 Uhr. Profile in sozialen Netzwerken, E-Mails, Online-Konten oder Guthaben bei Bezahldiensten sind nur einige Beispiele, wo und wie wir alltäglich das Internet nutzen. Aber das Internet vergisst bekanntlich und zum Leidwesen vieler Betroffener nichts. Persönliche Daten bleiben lange, auch über den Tod hinaus abrufbar.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

In diesem Vortrag erfahren die Zuhörer, wie man Datenhygiene betreiben und den sogenannten „digitalen Nachlass“ regeln kann und welche Rechte und Pflichten Angehörige und Erben im Fall eines Falles haben.

Vortrag „Das kluge Testament“: Mittwoch, 27. Juli, 18.30 Uhr. Hier geht es um alle wichtigen Aspekte des Erbrechts – etwa die gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, Testamentsformen und deren formal und inhaltlich korrekte Gestaltung, aber auch eventuelle rechtliche Stolperfallen und zu beachtende steuerliche Faktoren.

Vortrag „Vorsorgerecht“: Dienstag, 9. August, 18.30 Uhr. Hier dreht sich alles um Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patienten- sowie Pflegeverfügung. Will man selbstbestimmt leben, zu jeder Zeit, in jedem Alter, ist eine frühzeitige Vorsorge unerlässlich. Über die vielen Möglichkeiten der Vorsorge wird in diesem Vortrag informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Keine Anmeldung erforderlich

Alle Veranstaltungen finden im Café Klostergarten, Klostergasse 5a, in Bensheim statt. Eine Anmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich. Im Anschluss an jeden Vortrag beantwortet die CBM-Juristin von Hagke Fragen aus dem Publikum. Zudem liegen kostenlos weiterführende Informationsmaterialien der CBM aus. red

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vortrag Vortrag in Bensheim: „Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen“ Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Liebfrauenschule Vortrag zum Thema IT-Sicherheit in Bensheim: Risikofaktor Mensch Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel SPD Vortrag zur Grundsteuerreform in Lorsch und Einhausen Mehr erfahren